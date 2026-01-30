Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:44

В ТПП высказались о возможной частичной приватизации «Почты России»

Глава ТПП Катырин выступил за частичную приватизацию «Почты России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ считают, что «Почте России» нужны частные инвестиции, сообщил ТАСС глава ТПП Сергей Катырин. Он высказался за возможную частичную приватизацию компании при сохранении государственного контроля над ключевыми социальными услугами.

При сохранении государством контроля над выполнением социальных функций можно было бы рассмотреть варианты привлечения частного инвестора, в том числе через частичную приватизацию, — сказал он.

По мнению главы ТПП, такой шаг позволит модернизировать инфраструктуру и повысить эффективность управления. При этом доступ граждан к базовым почтовым услугам не окажется под угрозой, добавил он.

Предложение прозвучало на фоне сложной финансовой ситуации государственного оператора. По итогам девяти месяцев 2025 года выручка «Почты России» сократилась на 1,7%, составив 158,1 млрд рублей, хотя чистый убыток немного снизился.

Ранее «Почта России» официально опровергла распространенную в СМИ информацию о массовых увольнениях персонала. В пресс-службе организации привели конкретные цифры, характеризующие кадровую ситуацию. Представители компании подчеркнули, что уровень текучести кадров в ней является одним из самых низких на рынке. Численность сотрудников почтового оператора составляет более 200 тыс. человек, отметили в источнике.

Почта России
ТПП
приватизация
инвестиции
Сергей Катырин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азербайджан поставил точку в вопросе ударов по Ирану со своей территории
Суд заставил женщину извиняться перед мужем и его любовницей
Россия может заявить протест после слов генсека ООН про Крым
Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.