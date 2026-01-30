В ТПП высказались о возможной частичной приватизации «Почты России» Глава ТПП Катырин выступил за частичную приватизацию «Почты России»

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ считают, что «Почте России» нужны частные инвестиции, сообщил ТАСС глава ТПП Сергей Катырин. Он высказался за возможную частичную приватизацию компании при сохранении государственного контроля над ключевыми социальными услугами.

При сохранении государством контроля над выполнением социальных функций можно было бы рассмотреть варианты привлечения частного инвестора, в том числе через частичную приватизацию, — сказал он.

По мнению главы ТПП, такой шаг позволит модернизировать инфраструктуру и повысить эффективность управления. При этом доступ граждан к базовым почтовым услугам не окажется под угрозой, добавил он.

Предложение прозвучало на фоне сложной финансовой ситуации государственного оператора. По итогам девяти месяцев 2025 года выручка «Почты России» сократилась на 1,7%, составив 158,1 млрд рублей, хотя чистый убыток немного снизился.

Ранее «Почта России» официально опровергла распространенную в СМИ информацию о массовых увольнениях персонала. В пресс-службе организации привели конкретные цифры, характеризующие кадровую ситуацию. Представители компании подчеркнули, что уровень текучести кадров в ней является одним из самых низких на рынке. Численность сотрудников почтового оператора составляет более 200 тыс. человек, отметили в источнике.