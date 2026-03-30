Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше

Таганрог пережил массированную атаку с жертвами и разрушениями, президент Украины Владимир Зеленский выбрал стратегию постоянного повышения ставок, Финляндия оказалась втянута в ситуацию с беспилотниками ВСУ и вопросами к НАТО.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Таганрог в огненном шторме

Поздно вечером и ночью 29 марта Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, есть погибший и пострадавшие в Таганроге. Разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и 10 машин.

При атаке пострадала школа № 26, ученики которой сейчас находятся на каникулах. Telegram-канал SHOT сообщал, что в учебном заведении произошел пожар. По информации канала, местным жителям сначала слышался гул мотора, а затем были видны вспышки и взрывы со стороны образовательного учреждения. Как уточнил SHOT, всего над городом прогремело более 20 взрывов. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что средства на ликвидацию последствий будут выделены из резервного фонда губернатора. Для жителей поврежденных домов также организованы пункты временного размещения. Пострадавшим оказывают помощь круглосуточно, добавила мэр.

Юрий Слюсарь Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Военэксперт Василий Дандыкин, комментируя атаку ВСУ на Таганрог, выразил мнение, что Россия может ударить ракетами «Орешник» по объектам на территории Украины в качестве возмездия. По его словам, ВС РФ также могут применить ракеты «Кинжал» и «Циркон». Эксперт подчеркнул, что особенно важно сейчас бить по объектам на Западной Украине.

«И пора уже бить по мостам, это сейчас важно. И по железнодорожным переездам, депо и подстанциям. Потому что противник ведет по железным дорогам подвоз оружия, в том числе и для ударов вглубь России. И мы должны бить кратно чаще и больше, чем противник. Так что, я думаю, в такой ситуации применение „Орешника“ не за горами», — сказал Дандыкин.

Зеленский в политическом раже

Лидер партии «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в США начинают осознавать бесполезность переговоров с Зеленским. По его словам, все неудачи на фронте действующая власть списывает на нехватку финансирования и вооружений.

«В Вашингтоне все больше начинают понимать, что разговаривать с Зеленским о мире бесполезно. Будущее Украины политическая сила кровавого клоуна видит в победе над Россией, обогащении за счет нее, а потом соединение с Европой, где Киев будет занимать роль гегемона и жандарма», — отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что сейчас работает стратегия постоянного повышения ставок, а Зеленский, войдя в раж, вновь настойчиво потребовал предоставить Украине ядерное оружие. Политик добавил, что США необходимо убрать украинский вопрос из международной повестки, так как он ограничивает маневр Вашингтона на Ближнем Востоке.

Зеленский между тем сообщил о готовности Киева к пасхальному перемирию. Он подчеркнул, что украинская сторона готова к любым компромиссам, если Россия их предложит, кроме тех, которые будут «затрагивать достоинство и суверенитет» государства.

Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов, комментируя заявление Зеленского о перемирии, отметил, что все его публичные высказывания о мирном урегулировании носят преимущественно пиар-характер. Киеву, добавил он, прежде никто не запрещал участвовать в переговорных встречах при наличии конкретных предложений.

«Я, конечно, доктор, но экономических наук. Я не психиатр, поэтому в высказываниях Зеленского о перемирии что-то расшифровывать не возьмусь. Этот субъект может считать себя властелином колец, императором вселенной, победителем мирового зла, но это его личное размышление», — подчеркнул Климов.

Финляндия идет на поводу у Киева?

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал МИД страны немедленно отозвать украинского посла для консультаций после инцидента с беспилотниками. По его словам, если ничего не будет предпринято, то это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены. Игнорирование ситуации также укажет на то, что страна предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России.

«Исходя из предыдущих инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, можно предположить, что НАТО разрешает использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций против России», — объяснил политик.

Два БПЛА упали на территории Финляндии утром 29 марта. ВВС страны подняли истребители F/A-18 Hornet. Генерал-майор Тимо Херранен пояснил, что истребитель их идентифицировал, но огонь не открывал, чтобы избежать возможного ущерба.

Георгий Тихий Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев позже признал факт нарушения воздушного пространства Финляндии беспилотниками ВСУ. Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что украинская сторона принесла извинения. Зеленский также обсудил инцидент по телефону с финским президентом Александром Стуббом.

На этом фоне генерал-майор Владимир Попов допустил, что налеты на Ленобласть со стороны ВСУ могли быть организованы украинскими ДРГ и спецподразделениями, находящимися на суднах с нейтральными флагами в Финском заливе. По его мнению, Киев вполне мог договориться с Финляндией, Норвегией или другими странами.

«На предельно малых высотах они могут пытаться заходить в наше воздушное пространство, где по ним уже работают российские системы ПВО», — отметил он.

