30 марта 2026 в 19:21

Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны

Сергей Лавров Фото: МИД РФ
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о недопустимости разрастания конфликта вокруг Ирана на другие государства во время онлайн-встречи с коллегами из стран Персидского залива. Стороны договорились плотно работать вместе, в том числе в ООН, чтобы как можно скорее остановить боевые действия в регионе.

Особое внимание дипломаты уделили защите границ и независимости арабских государств, которые Россия считает своими важными стратегическими партнерами. Лавров подтвердил, что позиция Москвы в этом вопросе остается жесткой и однозначной:

Акцентирована недопустимость втягивания этих стран в чужую войну, неприемлемость нападений на их гражданскую инфраструктуру, включая энергетические и другие жизненно важные объекты, — добавили в ведомстве.

По итогам переговоров стало ясно, что Россия и аравийские монархии настроены на тесное сотрудничество ради общей безопасности. Любые атаки на заводы, порты или электростанции в регионе Москва назвала абсолютно недопустимыми.

Ранее Иран обратился к ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару и Кувейту с призывом не допускать использования своей территории против Тегерана. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал их придерживаться принципов добрососедства.

РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

