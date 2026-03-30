Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о недопустимости разрастания конфликта вокруг Ирана на другие государства во время онлайн-встречи с коллегами из стран Персидского залива. Стороны договорились плотно работать вместе, в том числе в ООН, чтобы как можно скорее остановить боевые действия в регионе.

Особое внимание дипломаты уделили защите границ и независимости арабских государств, которые Россия считает своими важными стратегическими партнерами. Лавров подтвердил, что позиция Москвы в этом вопросе остается жесткой и однозначной:

Акцентирована недопустимость втягивания этих стран в чужую войну, неприемлемость нападений на их гражданскую инфраструктуру, включая энергетические и другие жизненно важные объекты, — добавили в ведомстве.

По итогам переговоров стало ясно, что Россия и аравийские монархии настроены на тесное сотрудничество ради общей безопасности. Любые атаки на заводы, порты или электростанции в регионе Москва назвала абсолютно недопустимыми.

Ранее Иран обратился к ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару и Кувейту с призывом не допускать использования своей территории против Тегерана. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани призвал их придерживаться принципов добрососедства.