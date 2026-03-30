30 марта 2026 в 18:58

«Говорящий» поросенок попал в книгу рекордов Гиннесса

Свинья Мерлин стала самой популярной в соцсетях и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В американском штате Калифорния свинья по кличке Мерлин стала самой популярной в соцсетях среди своих сородичей и попала в Книгу рекордов Гиннесса, пишет The Washington Post. Питомец живет у 28-летней жительницы Сакраменто Мины Алали.

Вьетнамского вислобрюхого поросенка она завела четыре года назад и научила его «разговаривать» с помощью специальных кнопок, каждая из которых воспроизводит отдельную фразу. Мерлин нажимает на них пятачком. Так он может просить еду и воду, звать на прогулку, а также выражать эмоции: «Я зол», «Похлопайте Мерлину» или «Обратите на меня внимание».

Один из роликов с участием поросенка собрал более 26 млн просмотров. В общей сложности за его жизнью в соцсетях наблюдают около больше одного миллиона человек. Получение рекорда поросенок отметил прогулкой по городу: его узнавали прохожие и угощали овощами и фруктами.

Ранее в США рыбак Даррел Нанли установил новый рекорд штата Теннесси, когда выловил окуня весом 7,14 килограмма. Рыба попалась на крючок на озере Никаджек, куда Нанли отправился рыбачить вместе с другом. Предыдущий рекорд установили в 2015 году: тогда из воды достали особь весом 6,9 килограмма.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

