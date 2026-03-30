«Говорящий» поросенок попал в книгу рекордов Гиннесса

В американском штате Калифорния свинья по кличке Мерлин стала самой популярной в соцсетях среди своих сородичей и попала в Книгу рекордов Гиннесса, пишет The Washington Post. Питомец живет у 28-летней жительницы Сакраменто Мины Алали.
Вьетнамского вислобрюхого поросенка она завела четыре года назад и научила его «разговаривать» с помощью специальных кнопок, каждая из которых воспроизводит отдельную фразу. Мерлин нажимает на них пятачком. Так он может просить еду и воду, звать на прогулку, а также выражать эмоции: «Я зол», «Похлопайте Мерлину» или «Обратите на меня внимание».
Один из роликов с участием поросенка собрал более 26 млн просмотров. В общей сложности за его жизнью в соцсетях наблюдают около больше одного миллиона человек. Получение рекорда поросенок отметил прогулкой по городу: его узнавали прохожие и угощали овощами и фруктами.
