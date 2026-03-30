Женщина едва не осталась без зубов на отдыхе

Женщина едва не потеряла все зубы после столкновения с деревом на квадроцикле

Отпуск 30-летней американки Шонтанис Брукс в Гондурасе обернулся трагедией после того, как она не справилась с управлением квадроциклом во время поездки по джунглям, сообщает издание People. Женщина на скорости около 30 км/ч наехала на корень дерева и была выброшена из транспортного средства. Последствия аварии шокировали очевидцев своей жестокостью и масштабом повреждений.

Все ее зубы выпали изо рта, лицо было перерезано. Было похоже на фарш, — рассказала мать пострадавшей Конодра Уилсон.

В результате столкновения с другим деревом девушка получила тяжелейшие травмы головы и перелом руки, а на восстановление ее лица хирургам потребовались целые сутки. Мать добавила, что дочь впервые села за руль квадроцикла и очень боялась высокой скорости, из-за чего постоянно пыталась тормозить.

Ранее жительница американского штата Флорида выиграла в суде и получила компенсацию в размере $14 млн (1,1 млрд рублей) с производителя мороженого. В 2018 году она обнаружила в десерте металлические фрагменты, похожие на гвозди. Один из них застрял у нее в горле, из-за чего ей потребовалась помощь врачей.