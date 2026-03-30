Женщина едва не осталась без зубов на отдыхе

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 18:53

Женщина едва не потеряла все зубы после столкновения с деревом на квадроцикле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отпуск 30-летней американки Шонтанис Брукс в Гондурасе обернулся трагедией после того, как она не справилась с управлением квадроциклом во время поездки по джунглям, сообщает издание People. Женщина на скорости около 30 км/ч наехала на корень дерева и была выброшена из транспортного средства. Последствия аварии шокировали очевидцев своей жестокостью и масштабом повреждений.

Все ее зубы выпали изо рта, лицо было перерезано. Было похоже на фарш, — рассказала мать пострадавшей Конодра Уилсон.

В результате столкновения с другим деревом девушка получила тяжелейшие травмы головы и перелом руки, а на восстановление ее лица хирургам потребовались целые сутки. Мать добавила, что дочь впервые села за руль квадроцикла и очень боялась высокой скорости, из-за чего постоянно пыталась тормозить.

Ранее жительница американского штата Флорида выиграла в суде и получила компенсацию в размере $14 млн (1,1 млрд рублей) с производителя мороженого. В 2018 году она обнаружила в десерте металлические фрагменты, похожие на гвозди. Один из них застрял у нее в горле, из-за чего ей потребовалась помощь врачей.

Гондурас
Африка
квадроциклы
американцы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.