Американка отсудила $14 млн за мороженое с железным «сюрпризом»

Женщина из Флориды выиграла в суде и получила компенсацию в размере $14 млн (1,1 млрд рублей) с производителя мороженого, сообщило издание The New York Post. Жительница США в 2018 году обнаружила в десерте «несколько металлических фрагментов, похожих на гвозди».

Американка призналась, что проглотила первый фрагмент и почувствовала, что «в горле что-то застряло». По ее словам, кусок оказался не орехом-пеканом, а металлическим гвоздем. В результате женщина получила тяжелые травмы головы, шеи и связанные с этим рубцы.

Ранее сообщалось, что американскому бездомному выплатят компенсацию в размере $975 тыс. (свыше 80 млн рублей) после того, как он по ошибке провел два года в психбольнице. Мужчину незаконно арестовали прямо на улице в Гонолулу в штате Гавайи. Правоохранители приняли его за другого.

Также стало известно, что бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге накопил долг в размере 8 млн рублей перед клиенткой. Как рассказали представители истца, жительница Саратова приобрела авто сборки этого завода еще в 2016 году. В процессе эксплуатации выявились недостатки, которые дилер не смог устранить по гарантии, поэтому женщина пошла в суд.