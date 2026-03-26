Бывший завод Hyundai задолжал клиентке почти 8 млн рублей из-за ковриков

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге Завод Hyundai в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге накопил долг в размере 8 млн рублей перед клиенткой, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Как рассказали представители истца, жительница Саратова приобрела авто сборки этого завода еще в 2016 году.

В процессе эксплуатации выявились недостатки, которые дилер не смог устранить по гарантии, поэтому женщина пошла в суд. После нескольких лет разбирательств она добилась полной компенсации стоимости иномарки. Вместе с машиной на завод отправились приобретенные владелицей аксессуары: видеорегистратор, коврики, парктроник и прочие элементы, оцениваемые примерно в 50 тыс. рублей.

Поскольку допоборудование не было возвращено, истица обратилась в суд с требованием о его компенсации. В 2023 году суд постановил выплатить стоимость аксессуаров, неустойку и начислять порядка 10 тыс. рублей за каждый день просрочки. Истцы уверяют, что штраф оплачен не целиком, поэтому к марту этого года задолженность с учетом пени превысила 8,6 млн рублей.

Ранее компания зарегистрировала в России товарный знак Hyundai BlueDrive. Регистрация проведена по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который включает легковые и грузовые автомобили, фургоны, автобусы, а также запчасти и комплектующие, в том числе двигатели.

Санкт-Петербург
машины
долги
заводы
Hyundai
