Hyundai зарегистрирует новый товарный знак в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южнокорейская компания Hyundai зарегистрирует новый товарный знак в России, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Фирма подала заявку в апреле этого года.

Под этим знаком Hyundai сможет производить термостаты и отопительные электрические приборы. Известно, что компания решила продать свой автомобильный завод в Санкт-Петербурге в конце 2023 года, сделку закрыли в начале 2024-го.

Ранее в России зарегистрировали товарный знак Lada Yashma, однако имя заявителя и правообладателя не раскрывается. Соответствующая заявка поступила в Роспатент в феврале 2025 года.

До этого стало известно, что третьей моделью российского автомобильного бренда Volga станет кроссовер К40. Производитель отметил, что продажи стартуют уже этим летом. При этом летом также стартуют продажи нового флагманского кроссовера Volga K50.

2 апреля японский автоконцерн Toyota, прекративший производство в РФ в 2022 году, зарегистрировал в стране три новых товарных знака. Согласно данным Роспатента, речь идет о брендах Etios, Crown и Liteace.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
