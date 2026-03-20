Hyundai порадовала своими планами российских автолюбителей

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai завершил регистрацию товарного знака Hyundai BlueDrive на территории России, сообщает ТАСС. Процедура была совершена по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг. В него входят грузовой и легковой транспорт, фургоны, автобусы, а также запасные части и комплектующие к ним, включая двигатели.

Регистрация состоялась в середине марта 2026 года. Срок действия документа на территории страны истекает в июле 2034 года.

Компания покинула российский рынок в 2022 году. В конце 2023 года стало известно о решении продать завод в Санкт-Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», которое выступает материнской структурой ООО «АГР». Сделку завершили в начале 2024 года. При этом в Hyundai уточнили, что сохраняют за собой возможность обратного выкупа предприятия.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Puma намерена зарегистрировать в России товарный знак с фирменной полоской. Документ поступил из Германии, планируется зарегистрировать знак по классу № 25 международной классификации товаров и услуг, который включает обувь.

До этого швейцарский холдинг Richemont оформил в России регистрацию сразу трех товарных знаков для ювелирных изделий, одежды и аксессуаров. Это марки Panthere De Cartier, Santos De Cartier и «Паша». Заявки были поданы в феврале 2025 года от имени компании Richemont International S.A.