30 апреля 2026 в 18:19

В Подмосковье раскрыли результаты тотальной переписи собак

Почти 60 тыс. домашних собак зарегистрировали в Подмосковье с 2023 года

Почти 60 тыс. собак зарегистрировали в Московской области за три года действия учета домашних животных, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства. Система обязательной регистрации работает с 2023 года.

На сегодняшний день в областном реестре числится уже более 56 тысяч домашних животных. Учету подлежат все собаки без исключения — и взрослые особи, и щенки, — говорится в сообщении.

Согласно закону, ставить на учет нужно всех собак — как взрослых, так и щенков. Хозяевам на это дается две недели после того, как питомцу исполнится три месяца, или с момента его покупки. Регистрацию проводят в государственных ветпунктах, куда владельцам собак нужно прийти с паспортом и ветеринарным документом. После этого животному устанавливают микрочип, а данные вносят в единый реестр.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных и создании единого реестра питомцев. Перечень видов животных, подлежащих маркировке, определит правительство.

Москва
собаки
учет
реестры
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

