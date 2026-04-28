В Госдуму внесли законопроект о реестре домашних животных

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных и создании единого реестра питомцев, передает ТАСС. Правительство в своем отзыве рекомендует продолжить работу над этим вопросом в рамках другого, более раннего законопроекта.

Авторы инициативы предлагают обязать владельцев регистрировать и маркировать своих питомцев, а сведения о них размещать в специальном реестре, говорится в пояснительной записке. Перечень видов животных, подлежащих маркировке, определит правительство.

Принятие закона упростит поиск хозяина потерявшегося животного и поможет установить владельца питомца, если он причинил кому-то вред, отмечается в документах. В правительстве пояснили, что похожий законопроект уже был внесен депутатами во главе с Ниной Останиной в сентябре 2025 года, и его рекомендовали к принятию в первом чтении.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил NEWS.ru, что процедура чипирования домашних питомцев абсолютно безопасна и не приводит к возникновению воспалений или онкологических заболеваний. По словам эксперта, современные технологии свели к минимуму риск миграции или отторжения имплантов.