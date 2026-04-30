«Чтобы не делали селфи на фоне трупа»: Зверев описал хорошего хирурга

Стилист Сергей Зверев на пресс-конференции по теме «Тренд на естественность. Почему импланты и надувные губы выходят из моды?» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» назвал ключевые критерии выбора пластического хирурга. Отвечая на вопрос, как он будет выбирать пластического хирурга, Зверев отметил, что клиника должна располагать новейшим оборудованием, а также иметь шикарную реабилитацию, передает корреспондент NEWS.ru.

Подчеркиваю, шикарная, потому что там много всего. И чтобы эта реабилитация не была в соседнем здании через дорогу, чтобы она была здесь, в этом помещении, чтоб не ехать туда с пересадкой, — сказал стилист.

Звезда особо подчеркнул обязательное наличие реанимации на случай непредвиденных осложнений. Кроме того, он заявил, что оперировать должен лично сам хирург, а не его ученики или ученицы, как это однажды случилось с ним при операции после перелома руки.

Зверев также отметил, что врач и все помощники в операционной должны быть трезвыми. Он с возмущением рассказал, что некоторые медработники во время операции включают музыку, делают селфи на фоне прооперированного пациента и передают приветы родственникам.

Только чтобы все были трезвые. Чтобы не звучала музыка во время операции, чтобы они не снимали селфи. И чтобы они в это время не делали селфи на фоне трупа лежащего, понимаете, которого они только что прооперировали, и не передавали привет маме. Вот это вот жесть. А это есть, — сказал Зверев.

Стилист привел случай, когда одна из помощниц рассказала ему, что во время его собственной операции в операционной собралось около 50 человек, которые устроили дискотеку и массово фотографировались. Таким образом, по мнению Зверева, современная пластическая хирургия во многом утратила профессиональную культуру, и при выборе врача важно обращать внимание не только на его квалификацию, но и на соблюдение базовых этических норм.

Ранее Зверев положительно оценил изменения во внешности у телеведущей Ксении Собчак. Он подчеркнул, что знаменитость с возрастом очень похорошела.