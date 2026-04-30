«Молодец!»: Зверев оценил изменения во внешности Собчак после пластики

Известный стилист Сергей Зверев положительно оценил изменения во внешности у телеведущей Ксении Собчак. На пресс-конференции на тему: «Тренд на естественность. Почему импланты и надувные губы выходят из моды?» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» он подчеркнул, что знаменитость с возрастом очень похорошела, передает корреспондент NEWS.ru.

Она (Собчак. — NEWS.ru) так похорошела. Вы знаете, если она сделала [пластику], так отлично, что она это сделала. Это как раз один из миллиардов вариантов, который показывает, как надо с возрастом [меняться], какой можно стать красавицей, какой это труд. Это же тоже труд, — отметил он.

Зверев признался, что долго не мог понять, почему Собчак так похорошела. По его словам, он думал, что облик телеведущей изменился благодаря грамотной работе со стилем и уходу за собой.

А она, оказывается, сделала пластику. Интересно, молодец! — заключил он.

Стилист в ходе пресс-конференции также заявил, что не стал бы делать пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова. Он подчеркнул, что после историй о неудачно выполненных хирургических вмешательствах желание делать пластику пропало у многих. Сам он признался, что решил отложить возможные операции еще как минимум на 10 лет.