30 апреля 2026 в 17:38

Зверев объяснил, почему не ляжет под нож Хайдарова

Сергей Зверев заявил о нежелании делать пластическую операцию у Хайдарова

Сергей Зверев Сергей Зверев Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Известный стилист Сергей Зверев на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» заявил, что не стал бы делать пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова. Мероприятие было посвящено теме «Тренд на естественность. Почему импланты и надувные губы выходят из моды?», передает корреспондент NEWS.ru.

Очень много негатива было в отношении него. И там был не просто скандал, а прямо такой скандал, который всем людям показал, что и звезды все смертные, и у звезд тоже бывают неудачи, — сказал Зверев.

Стилист подчеркнул, что после историй о неудачно выполненных хирургических вмешательствах желание делать пластику пропало у многих. Сам он признался, что решил отложить возможные операции еще как минимум на 10 лет.

При этом стилист не исключил обращения к другим, более молодым специалистам, которые, по его мнению, работают хорошо. Однако он добавил, что обязательным условием при выборе клиники является наличие реанимационного отделения, поскольку многие места, где делают пластические операции, не оснащены им должным образом.

Ранее пациент стал инвалидом после операции на носу в частной клинике Саранска. Он посинел через 20 минут после выхода из наркоза и потерял сознание. Врачи подключили пациента к ИВЛ, после чего у него начались судороги.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
