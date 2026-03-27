27 марта 2026 в 10:03

Американцу заплатят $975 тыс. после двух лет в психбольнице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американскому бездомному выплатят компенсацию в размере $975 тыс. (свыше 80 млн рублей) после того, как он по ошибке провел два года в психбольнице, сообщает газета The New York Times. Мужчину незаконно арестовали прямо на улице в Гонолулу в штате Гавайи. Правоохранители приняли его за другого.

Мужчина, который был незаконно арестован и вынужден провести более двух лет в психиатрической больнице на Гавайях из-за того, что власти приняли его за другого человека, подозреваемого в преступлении, получит компенсацию в размере $975 тыс. от города и округа Гонолулу, — говорится в публикации.

Ранее в Ялте на теле 23-летнего пациента психоневрологического диспансера с инвалидностью обнаружили ожоги после лечения. Сам мужчина утверждает, что его накачали седативными препаратами, столкнули на обогреватель и оставили. Медики внятных объяснений случившемуся дать не смогли.

До этого бывшего курьера, который избил пожилую женщину в центре Новосибирска, направили на обследование в психиатрическое учреждение прямо из полицейского отделения. Во время допроса мужчина не демонстрировал явных признаков психического расстройства, однако был малоразговорчив.

