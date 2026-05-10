Украинский бизнесмен закидал камнями тюленя и похвастался, что откупится SHOT: украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя на Гавайях

Украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя-монаха на Гавайях, сообщает Telegram-канал SHOT. Полиция задержала 37-летнего владельца транспортной компании Transridge Inc Игоря Литвинчука, проживающего в Сиэтле.

По информации источника, мужчина устроил жестокую выходку на пляже острова Мауи. Очевидцы снимали происходящее на видео и пытались вразумить его, но тот лишь отмахивался и заявлял, что «богат и сможет оплатить любые штрафы».

После попадания ролика в Сеть делом заинтересовалась полиция, возмущенные местные жители устроили митинг у офиса компании Литвинчука, а его водителя даже избили. Задержанному может грозить до года тюрьмы.

Тюлени-монахи обитают только на Гавайях и являются одним из самых редких видов тюленей в мире, по оценкам их популяция составляет всего 1600 особей. Вид находится под федеральной защитой.

Ранее украинец купил у женщины ее пятилетнюю дочку за $100 и изнасиловал ее. Суд назначил мужчине максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.