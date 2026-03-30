30 марта 2026 в 16:52

Врач напомнил, кто находится в группе риска ВПЧ

Врач Зиновьев: ВПЧ нередко выявляют у людей с большим числом половых партнеров

Вирус папилломы человека (ВПЧ) нередко выявляют у молодых людей, ведущих активную половую жизнь c большим числом партнеров, рассказал онколог Святослав Зиновьев. В беседе с «НТА-Приволжье» врач отметил, что, помимо этой категории людей, в группу риска входят девочки 14-17 лет, которые еще физически не созрели.

Дело в том, что вирус легче проникает в организм, когда эпителий шейки матки еще в процессе формирования, объяснил Зиновьев. Именно поэтому вакцинация от ВПЧ крайне важна в период с 9 до 14 лет.

Люди с ослабленным иммунитетом также рискуют заразиться этим вирусом, поскольку у их организма просто не будет ресурсов на борьбу с ним. Наконец, ВПЧ более подвержены пациенты с ВИЧ-инфекцией.

Ранее гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева заявила, что наличие ВПЧ не является противопоказанием для проведения вакцинации. Однако, по ее словам, прививку нельзя делать при воспалительных заболеваниях или серьезных соматических недугах.

заболевания
врачи
здоровье
инфекции
