Врач напомнил, кто находится в группе риска ВПЧ Врач Зиновьев: ВПЧ нередко выявляют у людей с большим числом половых партнеров

Вирус папилломы человека (ВПЧ) нередко выявляют у молодых людей, ведущих активную половую жизнь c большим числом партнеров, рассказал онколог Святослав Зиновьев. В беседе с «НТА-Приволжье» врач отметил, что, помимо этой категории людей, в группу риска входят девочки 14-17 лет, которые еще физически не созрели.

Дело в том, что вирус легче проникает в организм, когда эпителий шейки матки еще в процессе формирования, объяснил Зиновьев. Именно поэтому вакцинация от ВПЧ крайне важна в период с 9 до 14 лет.

Люди с ослабленным иммунитетом также рискуют заразиться этим вирусом, поскольку у их организма просто не будет ресурсов на борьбу с ним. Наконец, ВПЧ более подвержены пациенты с ВИЧ-инфекцией.

Ранее гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева заявила, что наличие ВПЧ не является противопоказанием для проведения вакцинации. Однако, по ее словам, прививку нельзя делать при воспалительных заболеваниях или серьезных соматических недугах.