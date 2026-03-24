24 марта 2026 в 06:45

Стало известно, является ли наличие ВПЧ противопоказанием для вакцинации

Гинеколог Афанасьева: наличие ВПЧ не является противопоказанием для вакцинации

Наличие вируса папилломы человека (ВПЧ) не является противопоказанием для проведения вакцинации, заявила NEWS.ru гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. Однако, по ее словам, прививку нельзя делать при воспалительных заболеваниях или серьезных соматических недугах.

Вирус папилломы человека является наиболее распространенной инфекцией, передаваемой половым путем. Более 90% сексуально активных людей заражаются им в течение жизни. Единственным методом профилактики на сегодняшний день является вакцинация. Оптимально — в 12–14 лет. Но это рекомендовано тем, кто уже живет половой жизнью. Противопоказаний практически нет. Однако при возникновении симптомов повышенной чувствительности к введению данной вакцины последующая доза недопустима, — предупредила Афанасьева.

Она указала, что относительными противопоказаниями к вакцинации являются нарушения свертываемости крови, вызванные гемофилией, тромбоцитопенией или приемом антикоагулянтов. По словам гинеколога, если прививка все же необходима для таких пациентов, важно тщательно взвесить возможные преимущества и риски.

ВПЧ множество, но особую опасность представляют так называемая группа высокоонкогенных вирусов. Инфицирование ими при определенных условиях может приводить к развитию рака шейки матки, вульвы, полового члена, гортани. При наличии дополнительных воспалительных или инфекционных заболеваний вакцинация разрешена только после полного выздоровления. Решение вопроса при наличии тяжелых соматических недугов решается индивидуально с врачом, — заключила Афанасьева.

Ранее онкогинеколог Радмир Ахмеров предупредил, что частая смена половых партнеров повышает риск развития рака. По его словам, это связано с увеличением вероятности заражения вирусом папилломы человека.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
