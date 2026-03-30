Депутат ГД Драпеко объяснила свои чувства к Михаилу Ефремову Елена Драпеко призналась, что испытывает жалость к споткнувшемуся Ефремову

Прошедшего тюрьму актера Михаила Ефремова «очень жалко», призналась в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко. Она добавила, что «переживала сильно», когда артист попал в места заключения.

Жалко мне его. Я очень переживала, когда с ним случилось такое несчастье, споткнулся человек. Я понимаю, что он был в совершенно невменяемом состоянии [в момент совершения аварии]. Это его не извиняет. Но вызывает жалость, — отметила Драпеко.

Она выразила надежду, что Ефремов в полной мере переосмыслил свою жизнь и сделал правильные выводы. В первую очередь актер не должен возвращаться к своему прежнему «разгульному» образу жизни, подчеркнула парламентарий.

Я надеюсь, что сейчас, после того, как он в тюрьме отсидел, ему удастся вырваться [из сложного морального состояния], остаться человеком и не поддаться тем, кто его толкает в разгульный образ жизни, — резюмировала собеседница.

Ранее критик Марина Райкина отметила, что Ефремов находится в хорошей актерской форме и доказал это на премьере спектакля «Без свидетелей», где сыграл главного героя. Райкина добавила, что артист, несмотря на большую паузу в карьере, справился со сложной трагифарсовой ролью.

Также она назвала уместным раздевание Ефремова в этом спектакле до трусов. Это работает на образ, а выглядеть идеально актер не обязан, считает критик.