Немецкий суп-пюре с колбасой: сливочное блюдо, которое согреет и удивит вкусом

Когда хочется чего-то сытного и уютного, этот суп-пюре становится настоящей находкой. Он получается нежным, кремовым и очень ароматным, а готовится из самых простых продуктов. Небольшие хитрости делают его вкус глубже и интереснее.

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

лук — 1 шт. (около 100 г);

морковь — 2 шт. (около 200 г);

сливки 10% — 300 мл;

колбаса краковская — 120 г;

чеснок — 2 зубчика;

лавровый лист — 2 шт.;

перец душистый — 5 горошин;

соль — 1 ч. л.;

петрушка — 10 г.

Приготовление

Очистите овощи, залейте водой, добавьте соль, лавровый лист и перец, варите до мягкости. Затем достаньте морковь, а картофель с луком разомните в пюре.

Влейте обратно бульон, доведите до нужной густоты и добавьте сливки, чеснок и зелень. Морковь нарежьте кубиками и верните в кастрюлю.

Колбасу нарежьте и обжарьте до румяной корочки — именно этот шаг дает насыщенный вкус. Добавьте в суп, проварите еще 5 минут.

Подавайте горячим: суп получается густым, мягким и очень домашним.

