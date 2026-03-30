30 марта 2026 в 13:30

Немецкий суп-пюре с колбасой: сливочное блюдо, которое согреет и удивит вкусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется чего-то сытного и уютного, этот суп-пюре становится настоящей находкой. Он получается нежным, кремовым и очень ароматным, а готовится из самых простых продуктов. Небольшие хитрости делают его вкус глубже и интереснее.

Ингредиенты:

  • картофель — 700 г;
  • лук — 1 шт. (около 100 г);
  • морковь — 2 шт. (около 200 г);
  • сливки 10% — 300 мл;
  • колбаса краковская — 120 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец душистый — 5 горошин;
  • соль — 1 ч. л.;
  • петрушка — 10 г.

Приготовление

Очистите овощи, залейте водой, добавьте соль, лавровый лист и перец, варите до мягкости. Затем достаньте морковь, а картофель с луком разомните в пюре.

Влейте обратно бульон, доведите до нужной густоты и добавьте сливки, чеснок и зелень. Морковь нарежьте кубиками и верните в кастрюлю.

Колбасу нарежьте и обжарьте до румяной корочки — именно этот шаг дает насыщенный вкус. Добавьте в суп, проварите еще 5 минут.

Подавайте горячим: суп получается густым, мягким и очень домашним.

Ранее сообщалось, что, если в морозильнике найдется лист готового слоеного теста, можно быстро приготовить сытное кальцоне — закрытую пиццу в форме полумесяца, напоминающую большой чебурек.

Проверено редакцией
Не крошится и быстро застывает: рецепт глазури для куличей из сахарной пудры, воды и желатина
Общество
Не крошится и быстро застывает: рецепт глазури для куличей из сахарной пудры, воды и желатина
Рецепт подсмотрела у грузинской хозяйки! Весенний борщ без свеклы с чесноком, зеленью — вкусно и без хлопот
Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед
Кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и паски нежные, маслянистые, не черствеют 5 дней
Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

