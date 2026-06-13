Никаких больше конфет — пастила из бананов за час: сладко, полезно и без желатина

Никаких больше конфет — пастила из бананов за час: сладко, полезно и без желатина

Беру спелые бананы, немного лимонного сока и терпение — и за час сушу в духовке натуральную пастилу без сахара и желатина. Никаких конфет и мармелада: только банановая сладость, легкая кислинка и мягкая, чуть тягучая текстура. Получается обалденная вкуснятина: яркие, ароматные ломтики, которые тают во рту и полезнее любых магазинных сладостей.

Для приготовления вам понадобится: 4 очень спелых банана (с коричневыми точками), 1 ст. ложка лимонного сока, щепотка корицы (по желанию). Бананы очистите, нарежьте кружочками и разомните вилкой или пробейте блендером до однородного пюре. Добавьте лимонный сок и корицу, перемешайте. Противень застелите пергаментом, вылейте банановое пюре и равномерно распределите слоем около 3–5 мм. Поставьте в духовку, разогретую до 70–80 °C, и сушите с приоткрытой дверцей 1–1,5 часа (время зависит от толщины слоя). Готовая пастила не липнет к рукам, легко отходит от бумаги. Снимите её, нарежьте полосками и сверните рулетиками. Храните в герметичном контейнере. Идеальный полезный перекус для детей и взрослых.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту банановую пастилу. Даже те, кто не любит бананы, просили добавки. Кстати, вместо корицы можно добавить кокосовую стружку — получится тропический вкус. Находка, а не рецепт!

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