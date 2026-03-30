Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест

Платные паркинги помогут справиться с дефицитом парковочных мест во дворах, рассказал НСН адвокат автомобильного движения Сергей Радько. Он отметил, что современные ЖК строятся без учета количества машин.

Что касается платных паркингов, у нас их крайне мало, и все машины на них не упрячешь. Конечно, их надо создавать, это не так уж и сложно — пройти 500-700 метров до паркинга и забрать свою машину. Но все новые районы строились без учета такого количества автомобилей, не говоря уже о старых районах, — рассказал Радько.

Адвокат подчеркнул, что корень проблемы кроется в «скученности населения». По его словам, улицы перестают справляться с количеством машин.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что в случае незаконно огороженной парковки необходимо обратиться в ТСЖ. Он отметил, что часто жильцы устанавливают парковочные столбики, соединяя их цепью.