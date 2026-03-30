30 марта 2026 в 01:42

Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Росстандарт утвердил первый в истории ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала, который вступит в силу в апреле, передает РИА Новости. Новый стандарт выделяет такой продукт в отдельную категорию и устанавливает единые требования к его производству и качеству.

В ведомстве пояснили, что ГОСТ закрепляет высококрахмалистую муку как отдельную категорию и упрощает ее промышленное применение, повышая прозрачность и доверие на рынке как для производителей, так и для потребителей.

Документ устанавливает влажность муки, содержание протеина, внешний вид и требования к упаковке и маркировке. Также стандарт запрещает наличие посторонних запахов, привкусов и металломагнитных примесей.

Ранее Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на общие тетради. Новый стандарт вступит в силу в июле 2026 года, заменив прежний документ, действовавший с 1991 года.

До этого Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран.

