Соединяю творог, муку и яйцо — ленивые вареники со сливочным маслом: забытая классика, которую хочется готовить снова

Этот рецепт многие помнят еще с детства. Нежные ленивые вареники со сливочным маслом всегда получаются мягкими, воздушными и очень домашними. Готовятся они буквально за считаные минуты, а вкус получается таким уютным, что остановиться на одной порции почти невозможно.

Особенно хороши такие вареники на завтрак или к вечернему чаю. А еще это отличный способ быстро приготовить что-то вкусное из обычного творога без сложной выпечки и долгой возни на кухне.

Ингредиенты

Творог — 200 г, мука — 3–4 ст. л., яйцо — 1 шт., сахар — 1 ст. л., соль — щепотка, ваниль — щепотка, сливочное масло — для подачи.

Приготовление

В миске соединяют творог, яйцо, сахар, соль и ваниль. Все хорошо перемешивают до однородности. Добавляют муку и замешивают мягкое тесто. Оно должно оставаться нежным и слегка липким.

Рабочую поверхность слегка присыпают мукой. Из теста формируют небольшие колбаски толщиной примерно 2–3 см и слегка обваливают их в муке. Затем нарезают небольшими кусочками и выкладывают на доску.

В кастрюле доводят до кипения воду, слегка подсаливают и опускают вареники. После всплытия варят около минуты — этого достаточно, чтобы они сохранили нежность и форму. Подают горячими со сливочным маслом, сметаной или вареньем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева советует брать брикетный мелкозернистый творог и не добавлять слишком много муки — тогда вареники останутся мягкими и буквально будут таять во рту. А еще особенно вкусно подавать их с растопленным сливочным маслом и небольшим количеством сахара сверху.