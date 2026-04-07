Как же вкусно! Готовим удивительные вареники-рататуй в одной посуде

Обычные вареники могут стать главным блюдом вечера, если подать их не с маслом, а с ароматным гарниром из замороженных овощей. Этот прием экономит время, но кардинально меняет восприятие привычной еды.

Что понадобится

Вареники (любые, на ваш выбор) — 400–500 г, баклажан — 1 шт. (средний), смесь овощная замороженная (мексиканская) — 300 г, лук зеленый — 3-4 пера, масло оливковое — 2-3 ст. л., паприка копченая — 1 ч. л., тимьян сушеный — 0,5 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Баклажан нарезаем кубиками в 1 см. В миске соединяем баклажан, замороженную овощную смесь, копченую паприку и тимьян, слегка перемешиваем.

В сковороде разогреваем масло, выкладываем овощную смесь и обжариваем на среднем огне 10–12 минут, помешивая, до мягкости баклажана.

В подсоленной воде отвариваем вареники согласно инструкции на упаковке. С помощью шумовки перекладываем готовые вареники в сковороду к овощам, добавляем мелко нашинкованный зеленый лук, аккуратно все перемешиваем и прогреваем вместе в течение минуты. Подаем сразу, пока блюдо горячее. Как же вкусно!

