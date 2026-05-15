Перетираю муку и масло и беру творог: настоящий немецкий «Кезекухен» — высокий, сливочный и нежнее чизкейка

Немецкий «Кезекухен» совсем не похож на обычную творожную запеканку. Это высокий домашний пирог с тонкой песочной основой и очень сливочной начинкой, которая после охлаждения становится плотной, бархатистой и буквально тает во рту. В Германии такой пирог считается классикой семейной выпечки — его часто готовят к воскресному кофе.

Главная особенность настоящего немецкого чизкейка — добавление ванильного пудинга или крахмала в начинку. Именно благодаря этому текстура получается не рыхлой, а гладкой и кремовой, как у дорогого десерта из кофейни. А ещё у «Кезекухена» всегда характерная золотистая верхушка с лёгкими трещинками — это считается его фирменной чертой.

Ингредиенты для теста: мука — 250 г, сливочное масло — 120 г, сахар — 80 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки: творог или кварк — 800 г, яйца — 4 шт., сахар — 180 г, сливки 20% — 200 мл, сливочное масло — 100 г, ванильный пудинг или кукурузный крахмал — 40 г, ванильный сахар — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление: мягкое сливочное масло растираю с сахаром и яйцом, затем добавляю муку и разрыхлитель. Быстро замешиваю тесто и распределяю его по форме, делая высокие бортики.

Для начинки взбиваю мягкое сливочное масло с сахаром и ванилью. По одному добавляю яйца, затем вмешиваю творог, сливки, лимонный сок и пудинг. Масса должна получиться полностью гладкой и кремовой.

Выливаю начинку в форму и выпекаю пирог примерно 60 минут при 170 градусах. Верх должен стать золотистым, а серединка — слегка подрагивать.

После духовки «Кезекухен» полностью остужаю и убираю в холодильник на несколько часов. Именно холодным он становится особенно вкусным — плотным, сливочным и очень нежным.

