День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 12:35

Перетираю муку и масло и беру творог: настоящий немецкий «Кезекухен» — высокий, сливочный и нежнее чизкейка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкий «Кезекухен» совсем не похож на обычную творожную запеканку. Это высокий домашний пирог с тонкой песочной основой и очень сливочной начинкой, которая после охлаждения становится плотной, бархатистой и буквально тает во рту. В Германии такой пирог считается классикой семейной выпечки — его часто готовят к воскресному кофе.

Главная особенность настоящего немецкого чизкейка — добавление ванильного пудинга или крахмала в начинку. Именно благодаря этому текстура получается не рыхлой, а гладкой и кремовой, как у дорогого десерта из кофейни. А ещё у «Кезекухена» всегда характерная золотистая верхушка с лёгкими трещинками — это считается его фирменной чертой.

Ингредиенты для теста: мука — 250 г, сливочное масло — 120 г, сахар — 80 г, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки: творог или кварк — 800 г, яйца — 4 шт., сахар — 180 г, сливки 20% — 200 мл, сливочное масло — 100 г, ванильный пудинг или кукурузный крахмал — 40 г, ванильный сахар — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление: мягкое сливочное масло растираю с сахаром и яйцом, затем добавляю муку и разрыхлитель. Быстро замешиваю тесто и распределяю его по форме, делая высокие бортики.

Для начинки взбиваю мягкое сливочное масло с сахаром и ванилью. По одному добавляю яйца, затем вмешиваю творог, сливки, лимонный сок и пудинг. Масса должна получиться полностью гладкой и кремовой.

Выливаю начинку в форму и выпекаю пирог примерно 60 минут при 170 градусах. Верх должен стать золотистым, а серединка — слегка подрагивать.

После духовки «Кезекухен» полностью остужаю и убираю в холодильник на несколько часов. Именно холодным он становится особенно вкусным — плотным, сливочным и очень нежным.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Русский рыбник: три старинных рецепта для домашнего стола
Семья и жизнь
Русский рыбник: три старинных рецепта для домашнего стола
Добавила в привычный рецепт орехи — через 30 минут пирог «Шоколадная мечта» готов: нежнее и влажнее брауни
Общество
Добавила в привычный рецепт орехи — через 30 минут пирог «Шоколадная мечта» готов: нежнее и влажнее брауни
Беру творог, курагу и яйца — через 45 минут пышный пирог готов, слаще и нежнее любой творожной запеканки
Общество
Беру творог, курагу и яйца — через 45 минут пышный пирог готов, слаще и нежнее любой творожной запеканки
Добавила творог и в тесто, и в начинку — через 20 минут к чаю подаю целый противень ватрушек без дрожжей — мягче пуха
Общество
Добавила творог и в тесто, и в начинку — через 20 минут к чаю подаю целый противень ватрушек без дрожжей — мягче пуха
Индийские лепешки чапати: тоньше лаваша, вкуснее хлеба — и без возни с дрожжами
Общество
Индийские лепешки чапати: тоньше лаваша, вкуснее хлеба — и без возни с дрожжами
пироги
творог
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка
Стало известно, где захоронят прах Молчанова
Политолог рассказал о новой операции против Ирана
В России курс доллара упал ниже 73 рублей впервые за три года
Оставшийся один внук Молчанова расплакался у гроба дедушки и попал на видео
Проводы в последний путь: в Москве простились с телеведущим Молчановым
Известная актриса расплакалась на прощании с Молчановым
Коммерческое судно под индийским флагом затонуло после атаки у Омана
Наступление ВС РФ на Харьков 15 мая: лютые удары, «рота калек» у Волчанска
ВС России полностью выбили ВСУ из населенного пункта в Запорожской области
Экономист раскрыл, кому из россиян положены дополнительные выходные
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды в матче РПЛ с «Локомотивом»
Стало известно, когда выгоднее всего уходить в отпуск в 2026 году
Климатолог назвал неочевидную причину нарушения терморегуляции
Минобороны сообщило об ударах возмездия
Миронов назвал способ в разы увеличить поступления от НДФЛ в бюджет России
Мужчинам объяснили, на что они должны быть готовы ради семьи
Ранили в висок: сумасшедший ударил незнакомую девочку ножом в лицо
ВСУ направили два беспилотника на Москву
Инфекционист оценил шансы возникновения штамма «Андес» в России
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.