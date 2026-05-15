Добавила в привычный рецепт орехи — через 30 минут пирог «Шоколадная мечта» готов: нежнее и влажнее брауни

Беру яйца, какао, орехи и шоколад — пеку пирог без муки и масла за 30 минут. Это гениально простой рецепт шоколадного десерта для тех, кто любит влажные, брауни-текстурные пироги с ореховой ноткой. Никакой муки — просто взбил, смешал с орехами и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: влажный, плотный, почти как брауни, пирог с насыщенным шоколадным вкусом и хрустящими вкраплениями грецких орехов. Какао делает его глубоким и ароматным, а яйца дают пышность. Орехи добавляют приятный контраст текстур. Идеален к кофе, чаю или как десерт для шокоголиков. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 150 г сахара, 100 г какао-порошка, 100 г грецких орехов, щепотка соли, 1 ч. ложка разрыхлителя. Орехи порубите ножом. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной пены (5–7 минут). Всыпьте какао и разрыхлитель, аккуратно перемешайте. Добавьте орехи. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 170 °C 25–30 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот шоколадный пирог. Пирог получился влажным, плотным, почти как брауни, и при этом совершенно не чувствовалось отсутствие муки. Даже без масла он не был сухим. Кстати, вместо грецких орехов можно взять миндаль или фундук — результат будет еще интереснее.

