07 апреля 2026 в 17:06

Вареники и белый шоколад — микс, который стоит попробовать. Готовлю десерт с нежным соусом без приторности

Фото: D-NEWS.ru
Профессиональные кондитеры знают: магия десерта часто скрыта в соусе. Этот вариант на основе белого шоколада — именно тот акцент, который превращает привычные вареники в изысканное завершение трапезы.

Что понадобится

Вареники с творогом или вишней, белый шоколад — 150 г, сливки 33% — 150 мл, ванильный сахар — 1 ч. л., сливочное масло — 20 г.

Как готовлю

В небольшом сотейнике смешиваю сливки с ванильным сахаром и довожу до состояния, когда по краям начинают появляться первые пузырьки, но не до кипения.

Белый шоколад ломаю на мелкие кусочки и перекладываю в сухую жаропрочную миску. Заливаю шоколад горячими сливками, оставляю на 30–40 секунд для равномерного прогревания.

Добавляю мягкое сливочное масло и с помощью погружного блендера взбиваю смесь до состояния однородного глянцевого и шелковистого соуса.

Подаю теплым, поливая им сладкие вареники с творогом, вишней или клубникой. Для идеального баланса вкуса начинку для вареников можно сделать менее сладкой.

Соус также можно подать отдельно в соуснике, чтобы каждый гость регулировал количество самостоятельно.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Этот кекс помог мне найти жену — теперь готовлю постоянно! Настоящее вишнево-шоколадное чудо
Общество
Этот кекс помог мне найти жену — теперь готовлю постоянно! Настоящее вишнево-шоколадное чудо
Вместо шарлотки теперь «Невидимка» — текстура как пух: рецепт с добавлением молока и тонких слайсов яблок
Общество
Вместо шарлотки теперь «Невидимка» — текстура как пух: рецепт с добавлением молока и тонких слайсов яблок
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами
Семья и жизнь
Не как у всех: три необычных рецепта кулича с фруктами
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
Семья и жизнь
Ореховый рай: 3 рецепта пасхальных куличей — от классики до диетических
Как же вкусно! Готовим удивительные вареники-рататуй в одной посуде
Общество
Как же вкусно! Готовим удивительные вареники-рататуй в одной посуде
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

