Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста РФ актеру Владимиру Вдовиченкову, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Кроме того, глава государства наградил ряд губернаторов и мэра Грозного.

В частности, орденом Дружбы отмечены губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Орден Александра Невского вручен губернатору Саратовской области Роману Бусаргину. Кроме того, звание Героя России посмертно присвоено советскому летчику, участнику Великой Отечественной войны Николаю Терехину.

Ранее президент провел в Кремле торжественную церемонию награждения молодых деятелей искусства и авторов проектов для детей. Глава государства отметил их достижения и подчеркнул, что работа лауреатов утверждает лучшие качества отечественной культуры: неравнодушие, стремление к справедливости и безграничную любовь к Родине.

До этого Путин присвоил пяти россиянкам почетное звание «Мать-героиня», соответствующий указ был опубликован в пятницу, 20 марта. В документе отмечается, что звание присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.