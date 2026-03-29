Диетолог назвала неочевидную опасность употребления готовых блюд

Регулярное употребление готовых блюд, фастфуда и полуфабрикатов может приводить к задержке жидкости в организме и вызывать отеки, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По словам эксперта, основная опасность кроется в избыточном количестве соли, которое повара добавляют в такую еду для усиления вкуса.

Отеки — это не реакция на еду, а сигнал организма. Нужно четко различать их природу. Бывают патологические отеки, связанные с гормональными изменениями, проблемами ЖКТ, органами выведения, стрессами и кортизолом, а также физиологические, когда они вызваны приемом огромного количества соли. Когда мы говорим о продуктах, то на первом месте будут стоять те, которые задерживают воду. Сюда мы отнесем не только соленую воблу, огурцы и капусту. Максимально много соли содержится в чипсах, колбасах, фастфуде и полуфабрикатах, соусах, лапше быстрого приготовления и готовых блюдах. Повара знают, что нужно побольше посолить, тогда еда станет более вкусной, — пояснила Мизинова.

Она отметила, что на втором месте по степени влияния на возникновение отечности находятся углеводистые продукты, в частности сладкая выпечка, конфеты и десерты. По ее словам, высокое содержание сахара провоцирует воспалительные процессы в организме, которые неразрывно связаны с отеками. Кроме того, эксперт предупредила о рисках, связанных с употреблением алкоголя: даже пиво, выпитое на ночь, способно вызвать одутловатость лица.

Ранее врач Андрей Продеус заявил, что проблема лишнего веса у детей часто связана с психологическим давлением со стороны сверстников в школе. По его словам, многие люди под воздействием стресса ищут утешение в еде, находя в ней отдушину и источник удовольствия.