Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 14:15

Врач раскрыл, как решить проблему переедания ребенка из-за буллинга в школе

Педиатр Продеус призвал обращаться к врачу при переедании детей из-за буллинга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Проблема лишнего веса у детей часто связана с психологическим давлением со стороны сверстников в школе, заявил NEWS.ru врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус в пресс-центре НСН на конференции на тему: «Ложечка за маму: Как победить эпидемию детского ожирения?». По его словам, многие люди под воздействием стресса ищут утешение в еде, находя в ней отдушину и источник удовольствия.

Доктор подчеркнул, что если родители видят у своего ребенка подобную проблему, им необходимо совместно заняться ее исправлением. Он отметил, что это домашняя задача, требующая внимания, и важно постараться выровнять диету ребенка.

Опять же, это вы вместе с ним дошли до его веса, который вызвал такое негативное отношение к нему окружающих. Не он сам это сделал. Это и ваша родительская проблема в том числе. Поэтому, пожалуйста, и решайте ее вместе с ребенком, — сказал Продеус.

Если самостоятельно справиться с ситуацией не получается, иммунолог рекомендовал обратиться за помощью к врачу или профессиональному нутрициологу, имеющему медицинское образование. Он предостерег от обращения к специалистам, не являющимся дипломированными медиками.

Кроме того, врач посоветовал оценить состояние здоровья ребенка, поскольку лишний вес не всегда является следствием только особенностей питания и диеты. В некоторых случаях, пояснил Продеус, причина может крыться в гормональных нарушениях или других особенностях здоровья, которые потребуют конкретных медицинских действий.

Ранее детский психолог Александра Аныкина заявила, что детей нельзя заставлять есть. Она отметила, что ребенка также нельзя заставлять обязательно доедать порцию. Специалист подчеркнула, что дети перенимают пищевые привычки родителей, поэтому взрослым также необходимо следить за своим рационом.

Россия
дети
буллинг
ожирение
врачи
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
Ирина Ковган
И. Ковган
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.