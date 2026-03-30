Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия

Ситуация на Ближнем Востоке угрожает мировым поставкам продовольствия, заявил посол Турции в РФ Танжу Билгич. По его словам, которые приводит ТАСС, мир переживает непростые времена.

Мы переживаем тяжелые времена, особенно на Ближнем Востоке, что может негативно сказаться на глобальном продовольственном снабжении, — отметил он.

Ранее сообщалось, что проход через стратегически важный Ормузский пролив станет платным для иностранных судов. Как уточнил член комитета парламента Ирана по национальной безопасности Алаэддин Боруджерди, при таком развитии событий республика будет отвечать за обеспечение безопасности судов.

Также стало известно, что треть мировых поставок удобрений оказалась заблокирована в Ормузском проливе. Государства Персидского залива остаются ключевыми экспортерами продукции, включающей мочевину, фосфаты, аммиак и серу. При этом создать стратегические запасы удобрений невозможно: срок хранения ограничивается примерно тремя-пятью месяцами. По словам аналитиков, из-за конфликта в Иране стоимость удобрений уже выросла более чем на 30%.