Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики

Чтобы получить большой урожай голубики, необходимо посадить ранние сорта «Дюк» и «Патриот», посоветовала садовод Оксана Сергеева. В беседе с Regions эксперт отметила, что они успевают хорошо вызреть даже при непредсказуемой погоде.

Ранняя голубика хороша тем, что вы собираете основную массу ягод до августовских дождей. Ягода плотная, не растрескивается и спокойно лежит в холодильнике несколько дней, — подчеркнула Сергеева.

Она также порекомендовала обратить внимание на среднеспелые сорта с более растянутым периодом плодоношения «Блюкроп» и «Блюголд». Эти сорта голубики позволяют продлить сезон сбора ягод практически до сентября.

