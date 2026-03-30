30 марта 2026 в 15:20

Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики

Садовод Сергеева посоветовала посадить ранние сорта голубики для хорошего урожая

Чтобы получить большой урожай голубики, необходимо посадить ранние сорта «Дюк» и «Патриот», посоветовала садовод Оксана Сергеева. В беседе с Regions эксперт отметила, что они успевают хорошо вызреть даже при непредсказуемой погоде.

Ранняя голубика хороша тем, что вы собираете основную массу ягод до августовских дождей. Ягода плотная, не растрескивается и спокойно лежит в холодильнике несколько дней, — подчеркнула Сергеева.

Она также порекомендовала обратить внимание на среднеспелые сорта с более растянутым периодом плодоношения «Блюкроп» и «Блюголд». Эти сорта голубики позволяют продлить сезон сбора ягод практически до сентября.

Ранее садовод Екатерина Рассадина заявила, что календулу, васильки и эшшольцию лучше высадить в открытый грунт до конца марта. Эти цветы относятся к однолетникам с высокой устойчивостью к холоду. Они не требуют сложного ухода, быстро всходят и развиваются даже при невысоких температурах.

