Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года

Календулу, васильки и эшшольцию лучше высадить в открытый грунт до конца марта 2026 года, посоветовала садовод Екатерина Рассадина. По ее словам, переданным Regions, эти цветы относятся к однолетникам с высокой устойчивостью к холоду. Они не требуют сложного ухода, быстро всходят и развиваются даже при невысоких температурах.

Гладиолусы и лилии высаживают, как только почва прогреется до 8–10 градусов. А вот с петуниями или бархатцами лучше не торопиться — они любят тепло, их лучше высаживать позже, когда уже не будет заморозков, — посоветовала Рассадина.

В марте можно также обратить внимание на декоративные многолетники. Флоксы, дельфиниумы и рудбекии успевают укорениться еще до наступления жары, уточнила эксперт. Она порекомендовала сажать их в рыхлую почву без застоя влаги.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что применение древесной золы в качестве удобрения способствует обогащению почвы калием и снижению ее кислотности. По его словам, для насыщения земли азотом следует использовать навоз.