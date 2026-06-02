Посадите этого красавчика — и сад утонет в огромных шапках-облаках. Многолетник для ярких клумб с цветами до 10 см

Рододендрон по праву считается одним из самых красивых многолетних кустарников для сада. Во время цветения он превращается в настоящее облако из цветов, а огромные шапки соцветий настолько плотно покрывают ветви, что листвы почти не видно.

В зависимости от сорта рододендрон цветет белыми, розовыми, сиреневыми, лиловыми, малиновыми и даже двухцветными цветками. Диаметр отдельных цветков может достигать 8–10 см, а сами соцветия выглядят как роскошные букеты прямо на кусте. Некоторые сорта выдерживают до −40 градусов.

Главное достоинство растения — долговечность. На одном месте рододендрон способен расти 30–50 лет, а некоторые экземпляры живут еще дольше. Цветение обычно продолжается от 3 до 6 недель, в зависимости от сорта и погоды. Все это время куст остается главным украшением участка и неизменно привлекает внимание соседей и гостей.

Лучше всего рододендрон чувствует себя в легкой полутени, на кислых и достаточно влажных почвах. Особенно эффектно он смотрится рядом с хвойными растениями, хостами, папоротниками и гортензиями. Такое соседство помогает создать сад в природном стиле, который выглядит дорого и ухоженно без сложного ухода.

После цветения кустарник не теряет декоративности благодаря густой зеленой листве. А вечнозеленые сорта украшают участок даже зимой. Именно поэтому многие садоводы называют рододендрон не просто цветком, а настоящей жемчужиной сада, способной десятилетиями радовать роскошным цветением.

Посадила эти растения для сада в стиле прованс: многолетники дают нежные акценты и никогда не выходят из моды
Ольга Шмырева
