В Союзе дачников рассказали, какие удобрения подготовят почву после зимы

Применение древесной золы в качестве удобрения способствует обогащению почвы калием и снижению ее кислотности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, для насыщения земли азотом следует использовать навоз.

Что касается удобрений, весной растениям в первую очередь нужен азот для активного наращивания зеленой массы. Можно использовать как минеральные подкормки, так и органику — перепревший навоз, настой коровяка или птичьего помета. Компост и перегной лучше вносить при перекопке или культивации из расчета одно-два ведра на квадратный метр в зависимости от потребностей конкретной культуры. Очень полезна древесная зола — она не только обогащает почву калием и микроэлементами, но и снижает кислотность, что особенно важно для капусты и свеклы, — посоветовал Чаплин.

Он указал, что некоторые садоводы успешно применяют сидераты — быстрорастущие культуры, высеивая их ранней весной и за пару недель до посадки основных растений заделывая в грунт. Горчица, фацелия, вика и овес, по словам депутата, отлично рыхлят землю своими корнями, подавляют сорняки и служат бесплатным удобрением, обогащая почву азотом и органическими веществами.

Еще один важный момент — очистка дренажных канав и отвод талых вод от построек и низких мест участка. Если вода будет застаиваться, корни растений могут выпревать и задыхаться. Поэтому в первую очередь после схода снега проверьте, свободно ли уходят осадки, и при необходимости прочистите канавы. Ответственный подход к весенней подготовке почвы включает несколько этапов: оценка готовности земли, щадящая обработка с учетом типа почвы, внесение сбалансированных удобрений, мульчирование и организация правильного водного режима, — заключил Чаплин.

Ранее руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов посоветовал дачникам побелить деревья и провести обрезку растений в марте. По его словам, также следует согнать воду с участка и убрать все сухие и поломанные ветки с помощью секатора.