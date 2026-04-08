В Нижегородской области планируют вырастить 412 тыс. тонн картофеля

В Нижегородской области в 2026 году планируют вырастить 412 тыс. тонн картофеля, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода. Также в регионе планируют произвести 1,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 31,6 тыс. тонн овощей открытого грунта и 70 тыс. тонн масличных культур.

В ведомстве рассказали, что плановые показатели приблизительно сохраняют уровень прошлого года. К весенне-полевым работам в этом сезоне в регионе приобрели 27,8 тыс. тонн минеральных удобрений.

Всего в бюджете 2026 года на комплекс мероприятий по мелиорации предусмотрено 607 млн рублей. Сейчас закупки удобрений продолжаются.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут рассказала, что паводки в Дагестане принесли сельскому хозяйству ущерб в 640 млн рублей. По ее словам, пострадали сельхозугодья, виноградники и часть поголовья скота, особенно в личных подсобных хозяйствах.