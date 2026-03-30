30 марта 2026 в 15:30

Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ

Правительство ЛНР: 208 тыс. абонентов остались без электричества из-за атак ВСУ

Более 208 тыс. абонентов остались без электричества из-за атак ВСУ, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. В ходе ночных ударов несколько подстанций были повреждены.

После массированной атаки энергообъектов в Республике обесточены более 208 тыс. абонентов, — говорится в сообщении.

Несколько подстанций повреждения получили. Без энергоснабжения остались семь муниципалитетов ЛНР: Славяносербского, Первомайского и Стахановского направлений. В этих же районах в связи с перебоями подачи электричества нарушен режим водоснабжения.

Ранее омбудсмен в регионе Анна Сорока сообщила, что останки мирных жителей, погибших при ударах ВСУ в 2022 году, остаются под завалами жилых домов минимум в пяти муниципалитетах ЛНР. По ее словам, их извлечение не представляется возможным из-за близости линии фронта.

До этого представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в районе поселка Лесная Дача под Северодонецком извлечены 12 тел мирных жителей, погибших из-за украинской агрессии. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, масштабные мероприятия проводятся в рамках расследования дела о геноциде и применении запрещенных средств в вооруженном конфликте.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
