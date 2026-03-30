Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:23

«Остаются под завалами»: омбудсмен об останках погибших от атак ВСУ

Останки погибших от атак ВСУ еще находятся под завалами в пяти районах ЛНР

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Останки мирных жителей, погибших при ударах ВСУ в 2022 году, остаются под завалами жилых домов минимум в пяти муниципалитетах ЛНР, сообщила омбудсмен в регионе Анна Сорока. По ее словам, которые приводит ТАСС, их извлечение не представляется возможным из-за близости линии фронта.

Мы предполагаем, что по всей красной зоне, так называемой — от Троицкого, Сватова, Рубежного, Северодонецкая агломерация полностью, Первомайский округ — остаются под завалами жилых домов останки жертв украинской агрессии, — отметила она.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в районе поселка Лесная Дача под Северодонецком извлечены 12 тел мирных жителей, погибших из-за украинской агрессии. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, масштабные мероприятия проводятся в рамках расследования дела о геноциде и применении запрещенных средств в вооруженном конфликте.

До этого Вооруженные силы Украины ударили по городу Рыльску в Курской области. В результате атаки пострадали мужчина и женщина, им оказали первую помощь. Мужчине потребовалась госпитализация в областную больницу. При обстреле также получил повреждения автомобиль и одна хозяйственная постройка.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.