Двое жителей Рыльска попали под прицельный удар ВСУ

Вооруженные силы Украины ударили по городу Рыльску в Курской области, написал в мессенджере MAX губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате пострадали мужчина и женщина.

Враг атаковал город Рыльск. К сожалению, ранены мужчина и женщина. Им оказана первая медпомощь. Мужчину направляем в Курскую областную больницу, — говорится в сообщении.

Как уточнил глава региона, при атаке также были повреждены автомобиль и хозяйственная постройка. На местах прилетов уже работают оперативные службы.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что на всей территории Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в регионе также может быть понижена скорость мобильного интернета.

По подсчетам Министерства обороны России, за последние шесть часов силы противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника. Наибольшее количество БПЛА — 40 единиц — зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области.