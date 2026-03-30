Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана

США из-за атак Ирана потеряли технику на $2,9 млрд (235 млрд рублей), заявил ТАСС кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. Он отметил, что Пентагон уже запросил у Конгресса $200 млрд (16 трлн рублей) на пополнение запасов.

Материальный ущерб оценивается в $1,4-2,9 млрд только по замене техники, — сказал Гапоненко.

США потеряли три истребителя F-15E, которые были сбиты дружественным огнем Кувейта. Один F-35A совершил аварийную посадку после поражения. Также, уничтожено более десяти беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper.