Губернатор развеял миф мошенников о введении режима ЧС в Ленобласти Мошенники распространяют информацию о введении режима ЧС в Ленобласти

Мошенники распространяют недостоверную информацию о введении режима ЧС в Ленинградской области, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, оригинал документа «Об образовании комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ленинградской области» размещен в правовых базах. Оснований для введения в Ленобласти режима ЧС нет.

Через электронные адреса юридических и физических лиц мошенники распространяют недостоверную информацию о введении ЧС в Ленинградской области, — написал он.

До этого губернатор Ленинградской области сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта уничтожен 31 БПЛА. По его словам, в порту Усть-Луга произошло возгорание.

Ранее выяснилось, что объявленная в третий раз за сутки воздушная опасность в трех районах Ленинградской области оказалась ложной. Дрозденко объяснил, что инцидент произошел из-за технической ошибки, вызванной нестабильной работой Сети. Сообщение о воздушной тревоге было отправлено в его официальный канал Telegram повторно.