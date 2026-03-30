Школьник принес ружье в чехле гитары и устроил стрельбу В Аргентине 13-летний ученик открыл стрельбу из ружья в школе

В Аргентине школьник устроил стрельбу из ружья, сообщил телеканал TN. Инцидент случился в городе Сан-Кристобаль в провинции Санта-Фе. Погиб 13-летний подросток, еще двое доставлены в больницу.

По предварительным данным, 15-летний ученик пронес оружие в чехле от гитары и открыл огонь во время утренней церемонии поднятия флага. Несколько детей пострадали, выпрыгивая из окон. Нападавшего остановил сотрудник школы. Власти Санта-Фе объявили двухдневный траур.

Секретарь правительства муниципалитета Рамиро Муньос добавил, что преступнику «от 15 до 16 лет». До этого мальчик был на хорошем счету у педагогов, и его поведение не вызывало нареканий. Его личность не раскрывается по юридическим причинам.

