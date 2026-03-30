30 марта 2026 в 16:35

Школьник принес ружье в чехле гитары и устроил стрельбу

В Аргентине 13-летний ученик открыл стрельбу из ружья в школе

В Аргентине школьник устроил стрельбу из ружья, сообщил телеканал TN. Инцидент случился в городе Сан-Кристобаль в провинции Санта-Фе. Погиб 13-летний подросток, еще двое доставлены в больницу.

По предварительным данным, 15-летний ученик пронес оружие в чехле от гитары и открыл огонь во время утренней церемонии поднятия флага. Несколько детей пострадали, выпрыгивая из окон. Нападавшего остановил сотрудник школы. Власти Санта-Фе объявили двухдневный траур.

Секретарь правительства муниципалитета Рамиро Муньос добавил, что преступнику «от 15 до 16 лет». До этого мальчик был на хорошем счету у педагогов, и его поведение не вызывало нареканий. Его личность не раскрывается по юридическим причинам.

Ранее неизвестный устроил стрельбу во время службы в синагоге в штате Мичиган. В результате инцидента пострадало не менее 30 сотрудников правоохранительных органов. Шериф Окленда Майкл Бушар объяснил, что правоохранители надышались продуктами горения во время эвакуации людей. Все еще неизвестно, каким мотивом руководствовался стрелок.

школьники
стрельба
дети
Аргентина
