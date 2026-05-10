Украинец открыл стрельбу по детям из-за сирени

На Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени

В городе Черкассы в центре Украины мужчина устроил стрельбу в одном из микрорайонов после того, как местные дети сорвали сирень, сообщил украинский телеканал «Общественное». По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Черкассах мужчина стрелял в одном из микрорайонов города из-за того, что дети сорвали сирень. Мужчина пытался догнать несовершеннолетних, а когда это не удалось — вынес из дома пистолет и начал стрелять, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве военнослужащий ВСУ открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Причиной инцидента послужила попытка другого водителя перестроиться в другой ряд. Нападавшего скрутили несколько мужчин.

До этого в Одессе на юге Украины произошел инцидент со стрельбой в пиццерии Неизвестный открыл огонь из оружия внутри заведения, после чего скрылся. Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов, отметили в источнике.

Полиция Киева также сообщила, что неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета по автомобилю, в котором находились женщина и ребенок. По словам пострадавшей, на дороге с ней поравнялся легковой автомобиль, после чего сразу раздались выстрелы.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

