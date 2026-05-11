11 мая 2026 в 16:14

В ООН заступились за Кубу после недвусмысленных намеков Трампа

Генсек ООН Гутерриш выступил против силовых методов решения кризиса на Кубе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Санкции против Кубы противоречат международному праву, а урегулировать кризис можно только путем содержательного диалога, а не с помощью силовых методов, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, которые приводит ТАСС, в данном случае спасти кубинский народ поможет только содержательный диалог.

Наша позиция в отношении санкций против Кубы совершенно ясна. Каждый год Генеральная Ассамблея принимает резолюцию, в которой эти санкции рассматриваются как нарушающие международное право. Мы считаем, что для Кубы не существует военного решения. Необходим содержательный диалог, чтобы кубинский народ не продолжал страдать так драматично, как сейчас, — считает Гутерриш.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон собирается заняться Кубой, которая, по его мнению, находится в упадке. Американский лидер также подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной.

В то же время политолог-американист Малек Дудаков склоняется к тому, что Трамп упустил момент для военной операции на Кубе. По его словам, все основные военные ресурсы США сейчас сосредоточены на Ближнем Востоке. Дудаков считает, что Трампу нужно было заниматься Кубой в начале этого года, когда у него получилась операция в Каракасе.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
