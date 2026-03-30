Эксперт Циана рассказал о мотивации бизнеса применять ИИ Технический директор Циана: с помощью ИИ мы переписали сервис за два дня

Искусственный интеллект помогает распределять время сотрудников с максимальной пользой для бизнеса. Об этом рассказал технический директор Циана Олег Федоткин в рамках панельной дискуссии на Global Tech Forum. Он пояснил, что эти технологии позволяют эффективнее использовать рабочее время, улучшать качество принятия решений, усиливать безопасность и ускорять инновации.

Эксперт отметил, что на сегодня существует два тренда: снижение количества вакансий в IT-сфере из-за высокого уровня проникновения ИИ, но при этом эффективность внедрения ИИ во многих компаниях довольно низкая.

По его мнению, технологии следует внедрять короткими итерациями — по команде, по отделу, по направлению — в зависимости от бизнес-задач. Массовое внедрение AI-технологий ради модного тренда может иметь негативные последствия для компаний, в том числе высокие затраты и сопротивление сотрудников.

Людей в применении ИИ могут мотивировать разные вещи: кто-то использует AI-технологии, чтобы работать не восемь часов, а четыре. Тем не менее есть и те, кто готов их применять, чтобы, наоборот, работать не 8, а 12 часов, — отметил Федоткин.

Федоткин поделился опытом внедрения ИИ в Циане. Специалистам удалось достичь впечатляющих результатов: 95% контента модерируется автоматически, 75% разработчиков используют ИИ, а также нейросеть пишет 35% строчек кода ежедневно. Более того, компания использует ИИ в найме, рекомендуя соискателям применять агентов на тестовых заданиях и live coding.