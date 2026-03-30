30 марта 2026 в 15:54

Эксперт Циана рассказал о мотивации бизнеса применять ИИ

Технический директор Циана: с помощью ИИ мы переписали сервис за два дня

Фото: пресс-служба Циана
Искусственный интеллект помогает распределять время сотрудников с максимальной пользой для бизнеса. Об этом рассказал технический директор Циана Олег Федоткин в рамках панельной дискуссии на Global Tech Forum. Он пояснил, что эти технологии позволяют эффективнее использовать рабочее время, улучшать качество принятия решений, усиливать безопасность и ускорять инновации.

Эксперт отметил, что на сегодня существует два тренда: снижение количества вакансий в IT-сфере из-за высокого уровня проникновения ИИ, но при этом эффективность внедрения ИИ во многих компаниях довольно низкая.

По его мнению, технологии следует внедрять короткими итерациями — по команде, по отделу, по направлению — в зависимости от бизнес-задач. Массовое внедрение AI-технологий ради модного тренда может иметь негативные последствия для компаний, в том числе высокие затраты и сопротивление сотрудников.

Людей в применении ИИ могут мотивировать разные вещи: кто-то использует AI-технологии, чтобы работать не восемь часов, а четыре. Тем не менее есть и те, кто готов их применять, чтобы, наоборот, работать не 8, а 12 часов, — отметил Федоткин.

Федоткин поделился опытом внедрения ИИ в Циане. Специалистам удалось достичь впечатляющих результатов: 95% контента модерируется автоматически, 75% разработчиков используют ИИ, а также нейросеть пишет 35% строчек кода ежедневно. Более того, компания использует ИИ в найме, рекомендуя соискателям применять агентов на тестовых заданиях и live coding.

Недавно наша команда разработки с помощью ИИ переписала сервис с одного языка программирования на другой за два дня вместо двух месяцев. Это буквально тектонический сдвиг и огромная победа. Я верю, что AI-технологии дали нам в руки экскаватор. Но и лопатой, и экскаватором кто-то должен управлять. Неверно считать, что человек уйдет и останется ИИ — человек теперь сможет копать быстрее и глубже, — заключил эксперт.


Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
