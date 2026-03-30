Непряева назвала главное отличие российских лыжников от иностранных

Разница между настроен на гонку у лыжников из России и Европы очень сильно бросается в глаза, заявила NEWS.ru участница Олимпиады-2026 Дарья Непряева. Она отметила, что россияне ведут себя более скованно перед самым стартом. По словам лыжницы, европейцы по внешнему виду выглядят расслабленными.

Очень сильно бросается в глаза настроение, с которым люди выходят на старт в Европе и в России. Мне показалось, что европейцы более расслаблены. В себе они сконцентрированы, но по внешнему виду кажется, что они более расслабленные. Все улыбаются, смеются. Даже за 30 секунд до старта они просто стоят и разговаривают между собой. В России, наверное, все более погружены в соревнования, в свой результат. Выходят с покерфейсом и показывают свой максимум, — сказала Непряева.

Ранее она заявила, что на Кубке мира по лыжным гонкам реально составить конкуренцию норвежским и шведским спортсменкам, но для этого необходимо проделать колоссальную работу над собой. Непряева отметила, что ее международная карьера только начинается.