30 марта 2026 в 15:49

Непряева назвала главное отличие российских лыжников от иностранных

Фото: Elena Prati/Keystone Press Agency/Global Look Press
Разница между настроен на гонку у лыжников из России и Европы очень сильно бросается в глаза, заявила NEWS.ru участница Олимпиады-2026 Дарья Непряева. Она отметила, что россияне ведут себя более скованно перед самым стартом. По словам лыжницы, европейцы по внешнему виду выглядят расслабленными.

Очень сильно бросается в глаза настроение, с которым люди выходят на старт в Европе и в России. Мне показалось, что европейцы более расслаблены. В себе они сконцентрированы, но по внешнему виду кажется, что они более расслабленные. Все улыбаются, смеются. Даже за 30 секунд до старта они просто стоят и разговаривают между собой. В России, наверное, все более погружены в соревнования, в свой результат. Выходят с покерфейсом и показывают свой максимум, — сказала Непряева.

Ранее она заявила, что на Кубке мира по лыжным гонкам реально составить конкуренцию норвежским и шведским спортсменкам, но для этого необходимо проделать колоссальную работу над собой. Непряева отметила, что ее международная карьера только начинается.

лыжные гонки
Россия
спортсмены
Олимпийские игры
Виктор Байбаков
Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц анонсировал депортацию сирийских беженцев
В США освободят находившуюся больше двух месяцев под стражей ICE россиянку
Россиянам объяснили, почему некоторые гости вызывают агрессию у питомцев
В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался бороться с зависимостью
Путин утвердил создание Российской биологической промышленной компании
Страшный ответ за Таганрог: как ВС РФ разворотят все бункеры НАТО
Стало известно состояние экс-тренера «Зенита» после госпитализации
Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на Пасху
Россиян могут начать наказывать за использование VPN
«Хватит на три недели»: военэксперт ответил, продолжит ли РФ помогать Кубе
ВСУ ударили FPV-дронами по российскому городу и ранили двух человек
В России могут ввести плату за использование VPN-сервисов
Политолог ответил, зачем Зеленский полетел на Ближний Восток
Ощущение тепла: почему важен не только душ, но и ткань после него
Депутат ГД Драпеко объяснила свои чувства к Михаилу Ефремову
ЕС «скидывается» на ВСУ, Зеленский истерит: новости СВО к вечеру 30 марта
В ГД отреагировали на предложение Дерипаски о шестидневной рабочей неделе
Военэксперт ответил, что стоит за планами Ирана выйти из ДНЯО
Младенца обнаружили в кузове эвакуатора в российском регионе
Мужчина выиграл в лотерею 108 млн рублей благодаря блокноту покойного отца
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
