Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:42

«Только начинаю свой путь»: Непряева о борьбе со шведками на Кубке мира

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На Кубке мира по лыжным гонкам реально составить конкуренцию норвежским и шведским спортсменкам, но для этого необходимо проделать колоссальную работу над собой, заявила в интервью NEWS.ru участница Олимпиады-2026 Дарья Непряева. Она отметила, что ее международная карьера только началась.

Конечно, возможно, потому что я только начинаю свой путь. Моя карьера на международном уровне только начинается. Мне всего 23 года, и по меркам лыж это очень молодой возраст. В лыжах женщины бегают до 30 и более лет. Поэтому у меня все впереди, и нужно проделывать колоссальную работу над собой, и ничего невозможного нет, — сказала Непряева.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что периодически вспоминает скиатлон на Олимпийских играх-2026, где занял четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала. Он подчеркнул, что понял свою ошибку. Коростелев отметил, что с пониманием отнесся к решению судей не дисквалифицировать француза Матиса Деложа.

Также Коростелев заявил, что гонка в финском Лахти стала самой запоминающейся на Кубке мира. Тогда спортсмен финишировал третьим.

Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.