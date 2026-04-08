Это прорыв: сборная России по водному поло вернулась на мировую арену

Представители российского командного вида спорта вернулись на международную арену спустя четыре года. Национальная сборная по водному поло успешно стартовала на Кубке мира. Как завершился матч против Бразилии, когда Россию допустят к соревнованиям в других командных видах спорта — в материале NEWS.ru.

Когда сборную России по водному поло допустили до международных соревнований

1 января 2026 года Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к соревнованиям в нейтральном статусе. Спортсменам запрещено использовать любую национальную символику и публично ассоциировать себя с РФ. World Aquatics стала первой федерацией, допустившей к состязаниям отечественных атлетов в нейтральном статусе в командных соревнованиях.

Согласно обновленным правилам World Aquatics, команды России и Белоруссии могут выступать в турнирах второго дивизиона Кубка мира, а также в ряде других соревнований при соблюдении процедур допуска. Новые регламенты позволяют спортсменам участвовать в чемпионатах Европы по водным видам спорта с 2026 года.

Как российские ватерполисты обыграли Бразилию на Кубке мира

Кубок мира по водному поло во втором дивизионе проходит с 7 по 13 апреля на Мальте. В соперниках сборной России на групповом этапе — команды Бразилии, Великобритании и ЮАР. Матч против южноамериканской сборной прошел непросто. Первый период завершился со счетом 2:1 в пользу бразильцев. Затем соперник контролировал мяч и создавал давление. Российскую команду удерживал в игре голкипер Петр Федотов, отметившийся несколькими спасениями, включая отраженный пенальти.

Перелом наступил к концу второго периода. Россияне трижды поразили ворота соперника и ушли лидерами на большой перерыв — 4:2. В третьем периоде национальная команда увеличила разрыв, но Бразилия не отпустила игру. В середине четвертого периода счет стал равным — 7:7.

Развязка наступила в концовке матча. Россияне забили три безответных мяча и победили со счетом 10:7. Лучшим игроком встречи признали Федотова.

Поединок в Гзире стал первым официальным матчем нашей команды под эгидой World Aquatics после отстранения в 2022 году. По итогам группового этапа 16 из 24 команд выйдут в плей-офф. Для попадания в суперфинал Кубка мира необходимо дойти до решающей встречи во втором дивизионе.

Петр Федотов Фото: PasqualeMesiano/Deepbluemedia/Global Look Press

Незадолго до решения о допуске российских ватерполистов президент Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин заявил, что национальная команда вела переговоры о назначении иностранного специалиста. Тренером стал серб Деян Станоевич.

«Ребята на эмоциональном подъеме. У нас изменился тренерский штаб. Все настроены на максимальный результат, который можно достичь в данный момент. С удовольствием поддержала приглашение сербов в сборную России. Сербия — один из лидеров мирового водного поло. Мы счастливы иметь у себя в штабе тренеров с такими традициями. Они будут нам помогать поднимать уровень водного поло на самые высокие места», — отметила заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) по водному поло, член технического комитета World Aquatics Светлана Древаль.

Когда российских футболистов допустят до международных соревнований

С февраля 2022-го национальные команды России по футболу, хоккею и баскетболу участвуют только в товарищеских матчах. В этих дисциплинах спортсмены из РФ до сих пор не были допущены до международных соревнований.

В 2025 году генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не исключил, что сборная России по футболу получит уайлд-кард для участия в чемпионате мира. По его словам, в этой жизни возможно все. При этом Митрофанов отметил, что в мире еще не было таких прецедентов, как отстранение России от международного спорта.

Тем не менее в футболе нет такого понятия, как уайлд-кард.

В начале февраля 2026-го президент ФИФА Джанни Инфантино призвал пересмотреть вопрос отстранения российских команд. Он заявил, что действующий запрет не достиг своих целей, а лишь породил еще больше разочарования и ненависти. Однако большинство западных государств выступили против снятия санкций с российских команд.

Игроки сборной России по футболу Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

«Очень бы этого хотелось, но все равно по этому вопросу будет какое-то голосование. Больше сопротивляться нет смысла. Кажется, что о желании вернуть Россию Джанни Инфантино сказал завуалированно, но в то же время ясно. Наших спортсменов отстранили, а за это время ничего не поменялось — Европа ничего не добилась. Как президент международной федерации, он понимает, что для мирового сообщества это плохо. Зачем манипулировать спортом? Это серьезный урок всем. Надеюсь, что из этого будут сделаны выводы», — заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова.

Несмотря на слова Инфантино о возможном снятии санкций с России, ничего не изменится, заявил в беседе с NEWS.ru спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он призвал организацию сначала допустить РФ, а затем о чем-либо говорить.

«Хотели бы снять бан — уже сняли бы. Он уже высказывается не в первый раз. Спасибо ему, конечно. Я думаю, что после этих слов глобально ничего не изменится. К чему заявление, где дела, решение? Примите его, допустите, а потом говорите о том, что что-то изменилось. Сотрясание воздуха», — сказал Губерниев.

Возвращение национальной сборной по футболу и российских клубов под эгиду УЕФА возможно только после победы России в спецоперации на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Роман Терюшков. Он напомнил, что в организации есть недружественные РФ страны, активно помогающие Киеву.

«Относительно возвращения наших клубов в европейские чемпионаты иллюзий быть не должно. В УЕФА львиная доля ассоциаций-участниц представляют страны из списка недружественных, активно помогающих киевскому режиму», — сказал Терюшков.

Что известно об отстранении российских хоккеистов и баскетболистов от международных соревнований

После отстранения от международных турниров сборная России по хоккею проводит мини-соревнования при участии команд Белоруссии и Казахстана. Например, в декабре проходит Кубок Первого Канала, а весной — серия товарищеских игр. С 2023-го на этих турнирах выступает команда «Россия 25», которую возглавляет Роман Ротенберг. Сборная собрана из молодых игроков. В турнире имени Николая Пучкова «Россия 25» проводила матчи с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «Сочи», «Ак Барс» и «Шанхай Дрэгонс».

Игроки сборной России по хоккею Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Официальное отстранение национальной сборной было продлено как минимум до конца 2026 года. Главным инициатором этого решения является глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Француз канадского происхождения находится на этом посту с 2021 года и не планирует избираться на новый срок в октябре. Вопрос допуска сборной России зависит от преемника Тардифа.

Экс-тренер национальной команды Владимир Плющев считает, что РФ вернется на мировую арену на Кубке Канады в 2028 году. В ближайшее время особых перспектив не видно, подчеркнул он.

«Все равно будут решать другие люди, на другом уровне. IIHF — организация, которая зависит от многих вещей. США — главный спонсор большого олимпийского движения. Мне кажется, что IIHF тоже находится на спонсорстве США. Учитывая, что „великие хоккейные державы“, такие как Латвия, Эстония и Израиль, самостоятельно принимают решение, кого допустить, а кого нет, такого не будет (возвращение сборной РФ на мировую арену. — NEWS.ru). Дадут отмашку, и все произойдет», — сказал Плющев в интервью NEWS.ru.

В 2022-м Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила российскую сборную от участия во всех соревнованиях. В тот год команда не провела ни одного официального матча.

Российская сборная по баскетболу Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В 2023-м национальная сборная обыграла сербские клубы «Мега» и ФМП. Летом того же года россияне дважды оказались сильнее Ирана и разошлись миром с Белоруссией — у каждой команды по одной победе в двухматчевом противостоянии.

В 2024 году сборная России переиграла «Самару» из Единой лиги ВТБ со счетом 78:77. Россияне также заняли первое место в двух мини-турнирах «Кубок Дружбы». Летом в них принимали участие сборные Колумбии и Венесуэлы, а также пермская «Парма», осенью — Тунис и Ливия.

В 2025 году сборная России провела несколько товарищеских матчей с командами Египта и Ирана. В каждом противостоянии был счет 1:1. Российские баскетбольные клубы также были отстранены от еврокубковых соревнований.

Читайте также:

«Нога бога», разрыв «крестов», 23 трофея: как живет Игорь Акинфеев

Кубок Гагарина 2026 года: сетка плей-офф, расписание, кто победит

Овечкин с треском проиграл в НХЛ: о втором рекорде Гретцки пора забыть?