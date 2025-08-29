День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:29

Плющев раскрыл, когда российских хоккеистов вернут на международные турниры

Тренер Плющев: сборная России по хоккею может выступить на Кубке Канады — 2028

Фото: Simon HastegÃ Rd/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России по хоккею может вернуться на международные турниры на Кубке Канады в 2008 году, заявил в интервью NEWS.ru экс-тренер национальной команды Владимир Плющев. По его словам, в ближайшее время это вряд ли случится.

Мне кажется, сборная России вернется на Кубке Канады в 2028 году. Думаю, там она будет представлена не только игроками НХЛ, но и КХЛ. В ближайшее время особых перспектив не видно, тем более, насколько я знаю, по каким-то причинам Международная федерация (IIHF) наложила на нас большой денежный штраф. Надо его выплачивать, признавать себя неправыми в каких-то ситуациях, тогда будет какой-то разговор, — сказал Плющев.

Он добавил, что вопрос с допуском сборной России по хоккею будут решать «другие люди» и на ином уровне. По словам Плющева, IIHF — организация, которая зависит от многих вещей.

США — главный спонсор большого олимпийского движения. Мне кажется, IIHF тоже находится на спонсорстве Америки. Ждать, что «великие хоккейные державы», такие как Латвия, Эстония, Израиль, которые самостоятельно принимают решение, кого допустить, а кого нет, я думаю, такого не будет. Дадут отмашку, и все будет, — добавил Плющев.

Ранее Плющев назвал вредительством решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выйти из юрисдикции Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Он также предположил, что некоторых руководителей могут не допустить до официальных соревнований.

Владимир Плющев
сборная России по хоккею
международные турниры
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Венгрии отвергли аргументы Польши о «борьбе за свободу Украины»
В Госдуме потребовали бесплатные обеды для школьниках
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.