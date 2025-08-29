Плющев раскрыл, когда российских хоккеистов вернут на международные турниры Тренер Плющев: сборная России по хоккею может выступить на Кубке Канады — 2028

Сборная России по хоккею может вернуться на международные турниры на Кубке Канады в 2008 году, заявил в интервью NEWS.ru экс-тренер национальной команды Владимир Плющев. По его словам, в ближайшее время это вряд ли случится.

Мне кажется, сборная России вернется на Кубке Канады в 2028 году. Думаю, там она будет представлена не только игроками НХЛ, но и КХЛ. В ближайшее время особых перспектив не видно, тем более, насколько я знаю, по каким-то причинам Международная федерация (IIHF) наложила на нас большой денежный штраф. Надо его выплачивать, признавать себя неправыми в каких-то ситуациях, тогда будет какой-то разговор, — сказал Плющев.

Он добавил, что вопрос с допуском сборной России по хоккею будут решать «другие люди» и на ином уровне. По словам Плющева, IIHF — организация, которая зависит от многих вещей.

США — главный спонсор большого олимпийского движения. Мне кажется, IIHF тоже находится на спонсорстве Америки. Ждать, что «великие хоккейные державы», такие как Латвия, Эстония, Израиль, которые самостоятельно принимают решение, кого допустить, а кого нет, я думаю, такого не будет. Дадут отмашку, и все будет, — добавил Плющев.

Ранее Плющев назвал вредительством решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выйти из юрисдикции Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Он также предположил, что некоторых руководителей могут не допустить до официальных соревнований.